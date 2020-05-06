Apple попыталась "починить" AirPods Pro при помощи свежего обновления

Речь идет о прошивке под номером 2D15, которое заменит собой две предыдущие прошивки 2C54 и 2B588. Что интересно, сам производитель не опубликовал никакую информацию о том, какие именно изменения приносит новая прошивка, но, судя по всему, в первую очередь она была выпущена для того, чтобы исправить проблемы в работе системы активного шумоподавления, с которыми столкнулись некоторые владельцы самых дорогих AirPods от Apple.

Напомним, что еще в декабре прошлого года компания выпустила под номером 2C54, которое оказалось настолько проблемным, что компания тут же прекратила его распространение. Именно поэтому часть пользователей продолжала пользоваться наушниками с прошивкой 2C54, в то время как более удачливые остались на 2B588.