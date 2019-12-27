Apple построит новый завод для удовлетворения спроса на AirPods

Так, если верить анонимным источникам, AirPods прямо сейчас находятся в заметном таком дефиците: компания просто-напросто не успевает производить удовлетворяющее спрос количество наушников. В связи с этим, по данным все того же источника, Apple попросила производителя наушников — компанию Luxshare Precision — удвоить производство. В результате данной просьбы стоимость акций как Luxshare Precision, так и другой компании-производителя наушников для Apple — Goertek — мгновенно подскочили в цене.

Но этого партнерам купертиновцев будто бы показалось мало и они приняли решение построить новый завод для производства столь популярных AirPods, причем как первого, так и второго поколений. Напомним, что по прогнозам аналитиков, выручка Apple от производства AirPods в следующем году увеличится более чем вдвое — с 6 до 15 млрд долларов.