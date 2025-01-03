Apple потеряла китайского поставщика своей продукции из-за тотальных санкций США

По сообщениям китайской газеты South China Morning Post, компания продаст девять дочерних предприятий подразделения Luxshare Precision Industry, чтобы сосредоточиться на развитии нового бизнеса. Wingtech является третьим по величине производителем оригинального дизайна смартфонов в мире, а также одним из ключевых поставщиков Apple.

Поставки смартфонов с участием Wingtech увеличились на 7% в прошлом году, в основном за счёт заказов от таких компаний, как Xiaomi, Samsung и HONOR. После продажи своего контрактного производства Wingtech сосредоточится на производстве микросхем и будет стремиться стать одним из ведущих игроков в мировой отрасли полупроводников.

Причина последних изменений — включение Wingtech в чёрный список США в декабре 2020 года в связи с ростом напряжённости между Китаем и США.