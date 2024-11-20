Наука и технологии
Опубликовано 20 ноября 2024, 20:16
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Apple потребовал от суда прекратить дело о монополии на смартфоны в США

Компания хочет прекратить расследование против ее доминирования
Компания Apple просит суд прекратить дело, в котором Министерство юстиции США обвиняет её в незаконном доминировании на рынке смартфонов. Федеральный судья в Ньюарке, Нью-Джерси, выслушает аргументы сторон на этой неделе.
Apple потребовал от суда прекратить дело о монополии на смартфоны в США

© Ferra.ru

Министерство юстиции США утверждает, что Apple ограничивает возможности пользователей, не позволяя сторонним приложениям и устройствам полноценно взаимодействовать с системой iPhone, что препятствует конкуренции. Однако компания настаивает, что её ограничения на доступ разработчиков к своим технологиям были обоснованными и не нарушают антимонопольное законодательство. такие меры являются разумными и необходимыми для сохранения инноваций, и что обязательное деление технологий с конкурентами привело бы к их замедлению.

Этот процесс является частью более широкого тренда по расследованию антимонопольных дел в отношении крупных технологических компаний.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
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