Apple потребовала от Минюста США закрыть антимонопольное дело из-за незаконности

Как отмечается в материале портала 9to5Mac, иск Минюста не соответствует юридическим стандартам, необходимым для доказательства нарушения Раздела 2 Закона Шермана (объявление незаконным всякое препятствие свободе торговли в форме треста или путём сговора), что, по словам юристов Apple, не доказано. Apple поставила под сомнение обоснованность иска Минюста, утверждая, что он нанесёт ущерб инновациям и лишит потребителей конкурентных преимуществ, которые отличают iPhone.

«В конечном счёте, это дело закрыто давним антимонопольным законодательством. Суд должен отклонить предложение правительства создать новую теорию антимонопольной ответственности, которую не признал ни один суд. Подобные широкомасштабные правила, если они будут признаны, нанесут ущерб инновациям и рискуют лишить потребителей приватного, безопасного и надёжного опыта, который отличает iPhone от всех других вариантов на рынке. Жалоба должна быть отклонена», — сказано в заявлении Apple.