Apple потребовала от поставщиков внедрять автоматизацию производства

Ранее Apple иногда помогала партнёрам финансировать закупку оборудования, однако сейчас ситуация изменилась. Производители должны самостоятельно находить средства для модернизации производственных линий и внедрения роботизированных систем.

Основная цель — ускорить сборку устройств и одновременно снизить затраты за счёт уменьшения количества сотрудников на конвейере. Такой подход позволит сократить издержки и повысить эффективность. Но для поставщиков, не имеющих достаточных ресурсов, подобные требования могут оказаться критическими и привести к потере контрактов.

Жёсткая позиция компании объясняется в том числе внешними факторами. В условиях тарифов, введённых администрацией Дональда Трампа, Apple может быть вынуждена повысить цены на iPhone 17, презентация которого ожидается 9 сентября. Автоматизация рассматривается как способ частично компенсировать рост расходов.