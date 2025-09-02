Наука и технологии
Опубликовано 02 сентября 2025, 14:57
1 мин.

Apple потребовала от поставщиков внедрять автоматизацию производства

Отказ может стоить будущих контрактов
Apple усиливает давление на своих поставщиков, требуя перехода на автоматизацию производственных процессов. По данным СМИ, компании, которые не смогут внедрить современные технологии, рискуют лишиться будущих заказов, включая выпуск новых моделей iPhone.
Ранее Apple иногда помогала партнёрам финансировать закупку оборудования, однако сейчас ситуация изменилась. Производители должны самостоятельно находить средства для модернизации производственных линий и внедрения роботизированных систем.

Основная цель — ускорить сборку устройств и одновременно снизить затраты за счёт уменьшения количества сотрудников на конвейере. Такой подход позволит сократить издержки и повысить эффективность. Но для поставщиков, не имеющих достаточных ресурсов, подобные требования могут оказаться критическими и привести к потере контрактов.

Жёсткая позиция компании объясняется в том числе внешними факторами. В условиях тарифов, введённых администрацией Дональда Трампа, Apple может быть вынуждена повысить цены на iPhone 17, презентация которого ожидается 9 сентября. Автоматизация рассматривается как способ частично компенсировать рост расходов.

