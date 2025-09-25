Apple потребовала отмены закона ЕС о цифровой конкуренции

Закон DMA вступил в силу весной 2024 года и направлен на то, чтобы сделать рынок цифровых услуг более открытым и снизить зависимость пользователей от замкнутых экосистем крупных корпораций. В частности, он требует от компаний предоставлять выбор браузеров и поисковых систем, а также обеспечивать совместимость устройств с продуктами сторонних производителей.

Apple утверждает, что выполнение требований закона вынуждает её задерживать запуск новых функций в Европе. Например, сервис «живой перевод» через наушники AirPods, уже доступный в США, в ЕС пока не работает из-за необходимости дополнительных проверок на соответствие нормам конфиденциальности. Компания также заявила, что пользователи начали чаще жаловаться на изменения, связанные с DMA, хотя конкретных данных она не привела.

В Еврокомиссии отметили, что необходимость доработки отдельных функций — обычная практика при внедрении новых правил. При этом регулятор продолжает помогать компаниям соблюдать требования.