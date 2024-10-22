Apple пожертвовала деньги на 5 национальных парков... в Китае

Опубликовано 22 октября 2024, 07:011 мин.
Apple пожертвовала деньги на 5 национальных парков... в КитаеЕще один шаг на пути к экоцели бренда
Apple сделала пожертвование Китайскому фонду зеленого углерода, направленное на поддержку пяти национальных парков в Китае.
Компания подчеркнула важность национальных парков для сохранения природы и «подготовки будущих лидеров в области охраны окружающей среды».
По словам главы Apple Тима Кука, он и его коллеги гордятся своим вкладом в расширение образовательных возможностей в китайских национальных парках, которые станут площадками для подготовки молодых специалистов.
Фонд зеленого углерода Китая создаст рабочую группу, которая будет разрабатывать учебные программы при участии ведущих университетов и научных организаций.
Напомним, что ранее Apple уже сотрудничала с Китаем в проекте по удалению углерода в природных зонах.
Таким образом, купертиновцы продолжают реализовывать свои глобальные цели по достижению углеродной нейтральности к 2030 году.