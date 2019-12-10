Apple позволит российским пользователям входить на все сайты под одним аккаунтом

Суть “Вход с Apple” заключается в том, что пользователь имеет возможность быстро регистрироваться и авторизовываться на множестве сайтов и сервисов, используя уже имеющуюся у него учетную запись Apple ID — нечто подобное уже несколько лет предлагают такие техногиганты как Google и Facebook. Но сама купертиновская компания все же настаивает на том, что различие есть — так, при использовании “Входа с Apple” никакие пользовательские данные третьим лицам, в отличие от решений остальных компаний, не передаются.

Напомним, что новая функция доступна пользователям, на чьих устройствах установлена iOS 13, iPadOS 13 и watchOS 6. Что же касательно пользователей настольной ОС от Apple, то функция работает на macOS Catalina 10.15.