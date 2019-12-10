Наука и технологии
Сегодня 17:58
Apple позволит российским пользователям входить на все сайты под одним аккаунтом
По словам яблочной компании, ее решение отличается от решения конкурентов
Как стало известно, функция “Вход с Apple”, анонсированная еще в сентябре, наконец-то добралась и до России. По крайней мере об этом сообщили “Известия” — по данным издания прямо сейчас через сервис можно авторизоваться в “Утконосе”, Aviasales.ru и различных фитнес-сервисах.
Суть “Вход с Apple” заключается в том, что пользователь имеет возможность быстро регистрироваться и авторизовываться на множестве сайтов и сервисов, используя уже имеющуюся у него учетную запись Apple ID — нечто подобное уже несколько лет предлагают такие техногиганты как Google и Facebook. Но сама купертиновская компания все же настаивает на том, что различие есть — так, при использовании “Входа с Apple” никакие пользовательские данные третьим лицам, в отличие от решений остальных компаний, не передаются.
Напомним, что новая функция доступна пользователям, на чьих устройствах установлена iOS 13, iPadOS 13 и watchOS 6. Что же касательно пользователей настольной ОС от Apple, то функция работает на macOS Catalina 10.15.