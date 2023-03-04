Apple предложила сканировать смартфоном не только лицо, но и другие части тела

Авторы патента предлагают сканировать различные части тела пользователя, загружать данные в систему и анализировать с помощью специальных программ. Это своего рода биометрический сенсор, подобный Face ID, который может сканировать пользователя и контролировать состояние его здоровья. Все результаты будут выгружаться в приложение «Здоровье» на iPhone или iPad.

При этом сканировать всё тело не нужно. Достаточно сканирования лица и некоторых других частей тела. По словам авторов изобретения, жировые ткани откладываются на щеках и шее, поэтому данные с этих частей тела могут дать достаточную информативность.

«Поскольку жировые ткани имеют тенденцию откладываться в определённых жировых карманах, таких как области на щеках и шее, эти области могут быть более показательными для вычисления состава тела, чем другие», — описали инженеры Apple свою работу.