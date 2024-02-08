Apple представила открытую модель ИИ для редактирования изображений

Опубликовано 08 февраля 2024, 15:07
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Apple представила открытую модель ИИ для редактирования изображенийПри использовании текстовых команд
Apple продемонстрировала свои возможности в области искусственного интеллекта (ИИ) с новой открытой моделью MLLM-Guided Image Editing (MGIE) для редактирования изображений. Эта модель использует мультимодальные модели больших языков (MLLM), чтобы интерпретировать текстовые команды при редактировании изображений.
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С помощью MGIE пользователь может редактировать фотографии, вводя текстовые команды. Например, можно попросить улучшить изображение пиццы, и ИИ интерпретирует это как «добавить овощные топпинги» и редактирует фото соответственно.
Помимо значительных изменений, MGIE также умеет обрезать, изменять размер и вращать фотографии, а также улучшать их яркость, контраст и цветовой баланс. Этот инструмент также может редактировать конкретные области фотографии, изменять внешность человека или удалять элементы из заднего плана.
Модель была представлена в открытый доступ через GitHub, и пока не ясно, планирует ли Apple интегрировать полученные знания в свои продукты.
Источник:The Verge
Автор:Булат Кармак