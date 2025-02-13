Apple представила свои первые наушники с пульсометром

Главная новинка — оптический датчик измерения пульса, работающий аналогично Apple Watch. Данные можно просматривать не только на iPhone, но и на Android, а также передавать в сторонние фитнес-приложения.

Наушники работают до 10 часов без подзарядки и до 45 часов с кейсом, который на 33% компактнее предыдущей версии и поддерживает USB-C и беспроводную зарядку.

Powerbeats Pro 2 уже доступны для заказа по цене €299.95.