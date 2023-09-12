Apple представила второе поколение «неубиваемых» часов Watch Ultra 2 с новым типом управления

22:11, 12 сентября 2023
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Apple представила второе поколение «неубиваемых» часов Watch Ultra 2 с новым типом управленияПреимущественно минорное обновление
Apple анонсировала второе поколение своих «неубиваемых» часов Watch Ultra 2, которые обещают стать ещё более мощными и функциональными.
Эти часы оснащены процессором S9 SiP, ярчайшим экраном в истории Apple и расширенным диапазоном высоты.
Одной из наиболее интересных функций является новый жест «двойного тапа» (двойного касания). Пользователи могут легко управлять часами, дважды касаясь большого и указательного пальцев вместе.
Этот жест позволяет быстро и удобно выполнять множество распространённых действий на Apple Watch Ultra 2.
Часы уже доступны для предзаказа, а их поставки начнутся 22 сентября. Стоимость новинки составляет $799.