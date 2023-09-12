Apple представила второе поколение «неубиваемых» часов Watch Ultra 2 с новым типом управления

Эти часы оснащены процессором S9 SiP, ярчайшим экраном в истории Apple и расширенным диапазоном высоты.

Одной из наиболее интересных функций является новый жест «двойного тапа» (двойного касания). Пользователи могут легко управлять часами, дважды касаясь большого и указательного пальцев вместе.