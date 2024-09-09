Apple представила юбилейные Watch Series 10 с рекордно большим дисплеем

Новинка получила обновленный, более тонкий корпус и увеличенные экраны. Это первое значительное изменение дизайна с 2021 года.

Важной особенностью стало внедрение нового динамика, который позволяет воспроизводить музыку или подкасты прямо с часов. Также появилась функция быстрой зарядки, которая заряжает устройство до 80% всего за 30 минут.

Интересным нововведением стали улучшенные функции здоровья. Apple Watch Series 10 могут обнаруживать апноэ сна — нарушение, при котором дыхание человека во время сна останавливается и снова запускается.

Модель получила улучшенную водозащиту и сертификацию для водных видов спорта на глубине до 20 метров, что ранее было доступно только на моделях Ultra. Apple также добавила в линейку новый цвет — черный титановый корпус.