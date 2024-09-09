Apple представила юбилейные Watch Series 10 с рекордно большим дисплеем

Apple представила юбилейные Watch Series 10 с рекордно большим дисплеемА вот Ultra 3 не завезли
Новинка получила обновленный, более тонкий корпус и увеличенные экраны. Это первое значительное изменение дизайна с 2021 года.
Важной особенностью стало внедрение нового динамика, который позволяет воспроизводить музыку или подкасты прямо с часов. Также появилась функция быстрой зарядки, которая заряжает устройство до 80% всего за 30 минут.
Интересным нововведением стали улучшенные функции здоровья. Apple Watch Series 10 могут обнаруживать апноэ сна — нарушение, при котором дыхание человека во время сна останавливается и снова запускается.
Модель получила улучшенную водозащиту и сертификацию для водных видов спорта на глубине до 20 метров, что ранее было доступно только на моделях Ultra. Apple также добавила в линейку новый цвет — черный титановый корпус.
Что касается премиальной версии, Apple Watch Ultra 3 не была представлена. Однако была анонсирована новая версия Apple Watch Ultra 2 в титановом корпусе черного цвета.
Apple Watch Series 10 уже доступны для предзаказа, а официальный релиз запланирован на 20 сентября 2024 года. Стартовая цена новинки составляет $399 за версию с 44-мм экраном, а Apple Watch Ultra 2 обойдется покупателям в $799.