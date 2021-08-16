Apple представит iPad mini с совершенно новым дизайном вместе с iPhone 13 в сентябре

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Apple представит iPad mini с совершенно новым дизайном вместе с iPhone 13 в сентябреНамечается очень насыщенная программа
Уже в следующем месяце, в сентябре, Apple проведёт очередную осеннюю презентацию. На ней компания покажет не только долгожданные iPhone 13, но, судя по свежим данным, и планшеты iPad mini, которые наконец-то получат обновлённый дизайн.
Речь идёт об iPad mini 6. Согласно последним утечкам, устройство будет напоминать iPad Pro последнего поколения, т.е. станет безрамочным и получит увеличенный до 8,3 дюйма дисплей, сообщает Wccftech.
Ожидается, что в основу планшета ляжет чип Apple A15.
Вместе с новым iPad mini от Apple также ждут анонса обновления Apple Watch и анонса долгожданных AirPods 3. Последние также должны получить новый дизайн, который, вроде как, будет напоминать AirPods Pro, но не получат функцию активного шумоподавления.