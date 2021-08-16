Apple представит iPad mini с совершенно новым дизайном вместе с iPhone 13 в сентябре

Намечается очень насыщенная программа

Уже в следующем месяце, в сентябре, Apple проведёт очередную осеннюю презентацию. На ней компания покажет не только долгожданные iPhone 13, но, судя по свежим данным, и планшеты iPad mini, которые наконец-то получат обновлённый дизайн.