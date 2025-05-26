Наука и технологии
Опубликовано 26 мая 2025, 12:04
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Apple представит редизайн tvOS и watchOS на WWDC 2025

Новый интерфейс объединит дизайн всех платформ Apple
Apple готовится к крупным изменениям в своих операционных системах. На конференции WWDC 2025, которая стартует совсем скоро, компания представит обновлённые версии tvOS и watchOS — с новым визуальным стилем и прозрачными элементами, вдохновленными дизайном visionOS.
Apple представит редизайн tvOS и watchOS на WWDC 2025
© Apple

По сообщениям инсайдеров, изменения затронут интерфейсы Apple TV и Apple Watch, сделав их более современными и визуально согласованными с другими платформами компании. Ожидается, что обновленные операционные системы получат новую навигацию внутри приложений, переработанные иконки и эффект «стеклянности», ранее использовавшийся в visionOS — системе для гарнитуры смешанной реальности Vision Pro.

tvOS особенно нуждается в обновлении: в отличие от iOS и macOS, его интерфейс не менялся годами. Новая версия должна сделать взаимодействие с Apple TV более приятным и интуитивным. watchOS также ждут перемены, которые приведут к более плавному и универсальному пользовательскому опыту.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
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