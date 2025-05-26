Apple представит редизайн tvOS и watchOS на WWDC 2025

Опубликовано 26 мая 2025, 12:041 мин.
Apple представит редизайн tvOS и watchOS на WWDC 2025Новый интерфейс объединит дизайн всех платформ Apple
Apple готовится к крупным изменениям в своих операционных системах. На конференции WWDC 2025, которая стартует совсем скоро, компания представит обновлённые версии tvOS и watchOS — с новым визуальным стилем и прозрачными элементами, вдохновленными дизайном visionOS.
По сообщениям инсайдеров, изменения затронут интерфейсы Apple TV и Apple Watch, сделав их более современными и визуально согласованными с другими платформами компании. Ожидается, что обновленные операционные системы получат новую навигацию внутри приложений, переработанные иконки и эффект «стеклянности», ранее использовавшийся в visionOS — системе для гарнитуры смешанной реальности Vision Pro.
tvOS особенно нуждается в обновлении: в отличие от iOS и macOS, его интерфейс не менялся годами. Новая версия должна сделать взаимодействие с Apple TV более приятным и интуитивным. watchOS также ждут перемены, которые приведут к более плавному и универсальному пользовательскому опыту.