Apple представит редизайн tvOS и watchOS на WWDC 2025

По сообщениям инсайдеров, изменения затронут интерфейсы Apple TV и Apple Watch, сделав их более современными и визуально согласованными с другими платформами компании. Ожидается, что обновленные операционные системы получат новую навигацию внутри приложений, переработанные иконки и эффект «стеклянности», ранее использовавшийся в visionOS — системе для гарнитуры смешанной реальности Vision Pro.

tvOS особенно нуждается в обновлении: в отличие от iOS и macOS, его интерфейс не менялся годами. Новая версия должна сделать взаимодействие с Apple TV более приятным и интуитивным. watchOS также ждут перемены, которые приведут к более плавному и универсальному пользовательскому опыту.