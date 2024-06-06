Apple представит visionOS 2 уже на WWDC 24

Согласно информации, предоставленной аналитиком Минг-Чи Куо, Vision Pro такж выйдет на рынках Великобритании, Франции, Германии, Китая, Японии и Сингапура уже в июне.

Ожидается, что прочие страны, такие как Австралия, Канада и Южная Корея, также могут быть включены в эту волну расширения.

visionOS 2 обещает принести множество новых функций и улучшений для гарнитуры Vision Pro. По данным Марка Гурмана из Bloomberg, обновление включит больше приложений от Apple, оптимизированных для Vision Pro, и решит проблемы с отсутствующими функциями.

Ходят слухи, что обновление также может включать функции отслеживания дыхания и поддержку Apple Pencil Pro.