Apple предупредила о возможном дефиците iPhone из-за нехватки чипов

Помимо того, что дефицит чипов повлияет на производство iPhone, компания ожидает и замедления роста выручки. В частности, руководители Apple подсчитали, что выручка за текущий четвертый финансовый квартал увеличится на двузначное число, но окажется ниже темпов роста 36,4%, зафиксированных в закончившемся третьем квартале. В Apple отметили, что несмотря на то, что в третьем квартале дефицит микросхем был не таким серьезным, как ожидалось, в четвертом ситуация станет более критичной, что негативно повлияет производстве iPhone.

По словам генерального директора Apple Тима Кука, дефицитные чипы выпускаются с использованием старых технологий, но они играют важную роль в качестве деталей для производства iPhone.