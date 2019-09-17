Apple превратит iPhone 11 в универсальный ключ для любой электроники

Компания Apple ничего не сказала об этом во время презентации, но в новой линейке смартфонов iPhone 11 реализована свершхирокополосная беспроводная технология UWB (Ultra-Wide Band, сверхширокая полоса). Об этом сообщило издание CNET.

По данным источника, для этого в смартфонах используется чип U1. Сверхширокополосная технология будет использоваться не только для отслеживания таких же смартфонов и передачи данных.

Также он поможет находить потерянные смартфоны, вещи, и тому подобное с помощью специальных меток. Ещё одно применение — автоматическое открытие автомобилей и вообще исполнение роли «ключа» для любой электроники.

В описании на сайте отмечается: «Новый чип U1 от Apple использует сверхширокополосную технологию для пространственной осведомлённости, позволяя iPhone 11 Pro находить другие устройства, оснащённые U1. Это как добавить ещё один смысл в iPhone и это приведёт к новым невероятным возможностям. С U1 и iOS 13 вы можете просто навести свой iPhone на чей-то ещё и AirDrop выделит устройство, чтобы вы могли быстрее поделиться файлами. И это только начало».

Вероятно, о данной функции станет известно больше с релизом iOS 13.