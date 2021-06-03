Так, на сайте Apple есть вакансия — IT-гигант ищет старшего специалиста по Apple Music для iOS. Но нам интересно не столько место соискателя, сколько технологии, которые будут затронуты при работе по ней.

Вместе с уже привычными iOS и watchOS, в списке значится невиданная ранее homeOS. Что это за OS такая — неизвестно.