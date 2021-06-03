Наука и технологии
Сегодня в 13:02
Apple преждевременно заявила о создании новой операционной системыКомпания «потёрла» записи, но интернет всё помнит
Уже совсем скоро — 7 июня — стартует конференция WWDC 2021. Казалось бы, ну покажет Apple новые iOS, macOS и watchOS, и всё на этом. Но, как выяснилось, не обойдётся и без сюрпризов.
Так, на сайте Apple есть вакансия — IT-гигант ищет старшего специалиста по Apple Music для iOS. Но нам интересно не столько место соискателя, сколько технологии, которые будут затронуты при работе по ней.
Вместе с уже привычными iOS и watchOS, в списке значится невиданная ранее homeOS. Что это за OS такая — неизвестно.
Стоит отметить, что сама вакансия уже исправлена, но ранее в ней говорилось, что новая система относится к «мобильным». На основе этого интернет-пользователи уже высказали предположение, что новинка предназначается для «умных» колонок компании HomePod.
Отметим, что на сегодняшний день девайс работает под управлением переделанной tvOS. По всей видимости, в ближайшее время это должно измениться.