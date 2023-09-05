Apple придумала, как красиво обыграть переход с фирменного порта Lightning на USB-C

Это нововведение будет представлено в рамках анонса линейки iPhone 15, запланированного на 12 сентября.

По данным Марка Гурмана, известного инсайдера из Bloomberg, Apple намерена преподнести этот переход как «большую победу» для пользователей.

Среди ключевых преимуществ нового порта выделяются: универсальность кабеля для зарядки и передачи данных между iPhone, iPad и Mac; увеличенная скорость передачи данных; более быстрая зарядка; совместимость с зарядными устройствами от сторонних производителей.

Однако переход на USB-C не лишен и недостатков. Apple потеряет доходы от лицензионных отчислений, которые компания получает от производителей аксессуаров с портом Lightning. К тому же, внедрение нового порта потребует значительных финансовых вложений.