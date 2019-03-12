Apple приглашает на большую презентацию 25 марта

Слоган мероприятия «It's show time». На нём ожидается дебют нового сервиса, который добавит возможности платной подписки к Apple News, а также сервис потокового онлайн-кинотеатра. Интересно, что этот слоган Apple использовала в 2006 году перед анонсом телеприставки Apple TV,

Ранее сообщалось, что в Apple News может появиться подписка в 9,99 доллара в месяц. Она даст неограниченный доступ к платному контенту изданий вроде New York Times, Washington Post и Wall Street Journal.

Что касается потокового видеосеорвиса, то у Apple имеется пара дюжин оригинальных сериалов в работе и они торжественно дебютируют в новом сервисе.

К сожалению, презентация новых устройств, таких как iPad mini 5 или беспроводные наушники AirPods второго поколения, рассматривается как маловероятная.