Apple приготовила на сегодня «большой анонс»

Впервые о готовящемся анонсе стало известно в рамках CBS This Morning, сообщает Cult of Mac. На утреннем шоу показали небольшой отрывок из интервью с главой компании Тимом Куком. По словам ведущего программы Гейли Кинга, отрывок был лишь куском большей беседы, в рамках которой Apple готовит какой-то «большой анонс».

Зарубежные журналисты уже успели сделать предположение, чего можно ждать от купертиновцев. Возможно, Тим Кук наконец-то ответит на выпады Facebook касательно новой функции App Store, демонстрирующей, к каким данным пользователей запрашивает право то или иное приложение.

Возможно, нас вновь ожидают разговоры про экологичность. Если это так, то можно ожидать новых шагов Apple по обеднению комплектации девайсов. Шутка ли, в конечном итоге нам могут перестать класть комплектные зарядки не только к iPhone, но и к MacBook и iMac.