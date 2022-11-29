Apple пригрозила удалить Twitter из своего магазина App Store без объяснения причин

По словам предпринимателя, угроза последовала вслед за рассказом в соцсети о том, что Apple «в основном прекратила размещать рекламу» на платформе.

Примерно тогда же в Twitter провели опрос, целью которого было выяснить, должны ли купертиновцы сообщать о всех случаях применении компанией цензуры по отношению к пользователям.

Напомним, что ранее Маск также заявлял, что намерен выпустить собственный смартфон в случае, если приложение Twitter удалят из App Store и Google Play Store. И судя по всему, шансы такого исхода только что возросли.