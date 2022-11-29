Apple пригрозила удалить Twitter из своего магазина App Store без объяснения причин

Apple пригрозила удалить Twitter из своего магазина App Store без объяснения причинИ сделала фирменный смартфон Маска на шаг ближе к релизу
Накануне вечером Илон Маск опубликовал твит, в котором рассказал об угрозах со стороны Apple. Яблочная корпорация пригрозила удалить приложение Twitter из App Store, не соизволив объяснить причину.
Фото: Variety
По словам предпринимателя, угроза последовала вслед за рассказом в соцсети о том, что Apple «в основном прекратила размещать рекламу» на платформе.
Примерно тогда же в Twitter провели опрос, целью которого было выяснить, должны ли купертиновцы сообщать о всех случаях применении компанией цензуры по отношению к пользователям.
Напомним, что ранее Маск также заявлял, что намерен выпустить собственный смартфон в случае, если приложение Twitter удалят из App Store и Google Play Store. И судя по всему, шансы такого исхода только что возросли.