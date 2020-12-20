Наука и технологии
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Apple приостановила сборку iPhone на фабрике в Индии после бунта рабочих
До тех пор, пока не завершится работа по исправлению ситуации
Несколько дней назад на индийском заводе Wistron по производству iPhone произошел погром, который организовали сами рабочие, в отместку за размер заработной платы. Инцидент не остался незамеченным американской компанией Apple, которая приняла решение приостановить сотрудничество с компанией Wistron.
”Wistron приняла дисциплинарные меры и реструктурирует свои команды по найму и расчету заработной платы в Нарсапуре. Мы поместили Wistron на испытательный срок, компания не получит новых заказов от Apple, пока не завершит работу по исправлению ситуации. Сотрудники Apple вместе с независимыми аудиторами будут следить за ее действиями”, — поделились представители Apple.
Напомним, что в бунте приняли участие большинство из практически 2000 сотрудников завода. Подсчитано, что Wistron потерял из-за этого протеста порядка 4,37 млрд рупий или более 59 млн долларов, поскольку некоторые работники своровали несколько тысяч смартфонов.