Apple приостановила сборку iPhone на фабрике в Индии после бунта рабочих

”Wistron приняла дисциплинарные меры и реструктурирует свои команды по найму и расчету заработной платы в Нарсапуре. Мы поместили Wistron на испытательный срок, компания не получит новых заказов от Apple, пока не завершит работу по исправлению ситуации. Сотрудники Apple вместе с независимыми аудиторами будут следить за ее действиями”, — поделились представители Apple.

Напомним, что в бунте приняли участие большинство из практически 2000 сотрудников завода. Подсчитано, что Wistron потерял из-за этого протеста порядка 4,37 млрд рупий или более 59 млн долларов, поскольку некоторые работники своровали несколько тысяч смартфонов.