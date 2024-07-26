Apple присоединилась к инициативе по безопасному развитию ИИ

Ранее Amazon, Google, Microsoft и OpenAI подписали добровольное соглашение, направленное на безопасное и прозрачное развитие технологий ИИ. В рамках соглашения компании должны проводить тестирование ИИ-моделей, включая «красные команды», чтобы выявить уязвимости и недостатки.

Тестирование должно охватывать риски для общества и национальной безопасности, включая кибератаки и разработку биологического оружия. Подписавшиеся компании обязуются делиться информацией о рисках ИИ с правительством и друг с другом.

В июне Apple представила свои ИИ-функции для устройств и анонсировала партнёрство с OpenAI, предоставив пользователям iPhone доступ к ChatGPT.