Apple привезла в Россию первые ноутбуки на процессорах собственного производства
Пользователям доступно сразу три новых устройства на базе чипа M1: Mac Mini, MacBook Pro 13” и MacBook Air. Отличительной особенность нового процессора является его архитектура: в отличие от самых популярных решений Intel и AMD, новый чип является ARM-процессором. Это, как минимум на бумаге, позволяет заявлять о более продвинутой энергоэффективности в сравнении с конкурентами на архитектуре x86.
Базовые версии MacBook Air, MacBook Pro 13" и Mac Mini имеют 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти постоянной. При этом в случае ноутбуков стоит отметить их автономность: до 20 часов в режиме просмотра видео у MacBook Pro и до 18 часов у MacBook Air. Стоит отметить, что на данный момент продажи устройств представлены лишь в виде предзаказов, но отправлять устройства покупателям обещают в течение 2-3 недель.
Что же касательно цены, то за базовые варианты Mac Mini, MacBook Pro и MacBook Air компания попросить 74,990, 129,990 и 99,990 рублей соответственно.