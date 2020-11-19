Apple привезла в Россию первые ноутбуки на процессорах собственного производства

Базовые версии MacBook Air, MacBook Pro 13" и Mac Mini имеют 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти постоянной. При этом в случае ноутбуков стоит отметить их автономность: до 20 часов в режиме просмотра видео у MacBook Pro и до 18 часов у MacBook Air. Стоит отметить, что на данный момент продажи устройств представлены лишь в виде предзаказов, но отправлять устройства покупателям обещают в течение 2-3 недель.

Что же касательно цены, то за базовые варианты Mac Mini, MacBook Pro и MacBook Air компания попросить 74,990, 129,990 и 99,990 рублей соответственно.