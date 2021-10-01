Apple признала свои первые «умные» часы устаревшими

В основном, это «звание» означает, что устройство может быть отремонтировано в фирменном сервисном центре производителя лишь в том случае, если у специалистов будут необходимые запчасти, пишет MacRumors.

Чаще всего к устаревшим у Apple относятся гаджеты, снятые с производства 5-7 лет назад. Следующая «ступень» для Apple Watch — перейти к статус «вышедших из эксплуатации». Тогда купертиновцы официально объявят о прекращении какой-либо поддержки устройства.

Напомним, что первое поколение Apple Watch было представлено в далёком 2015 году. Затем, в 2016-м, компания анонсировала Series 1, превратив оригинальные часы в Series 0.