Apple призналась в неспособности сделать свои новые продукты такими же популярными, как iPhone

В годовом отчете компания обозначила это как «фактор риска», способный снизить доходы и рентабельность.

Apple предупредила, что несмотря на инвестиции в такие инновации, как гарнитура Vision Pro, они остаются менее проверенными и не могут гарантировать такого же уровня прибыли, как iPhone.

Financial Times отмечает, что Apple ранее предупреждала инвесторов о рисках, связанных с цепочками поставок и валютными колебаниями, но впервые столь откровенно оценила свои планы по выпуску новых продуктов.

Также в отчете добавлены предупреждения о возможных последствиях «геополитической напряженности».

Несмотря на потенциальные риски, компания продолжает демонстрировать рост: квартальная выручка Apple выросла на 6%, достигнув $95 млрд, с рекордной валовой прибылью в 46.2%.