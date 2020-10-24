Apple признали самым дорогим брендом 2020 года

Напомним, что в 2019 году первое место также было присвоено Apple, которую оценивали в 234 миллиарда долларов. В то же время, второе место занимала Google с 167 миллиардами долларов, тогда как замыкала тройку лидеров Amazon с показателем в 125 миллиардов долларов. В этом году Apple занимает первую позицию с оценочной стоимостью в 323 миллиарда долларов.

На втором месте в рейтинге самых дорогих брендов оказалась Amazon, тогда как на третьем расположилась Microsoft. Google, в свою очередь, опустилась до четвертого места, а пятое место досталось южнокорейской компании Samsung. Стоит отметить, что список Best Global Brands 2020 не основан на цене компаний в акциях.