Apple признали виновной в злоупотреблении положением на рынке App Store

Суд установил, что с октября 2015 по конец 2020 года компания злоупотребляла доминирующим положением на рынке дистрибуции приложений. Apple препятствовала конкуренции и взимала несправедливо высокие комиссии. По данным суда, разработчики переплачивали разницу между комиссией в 17,5% и фактическими 30%, которые применялись в App Store. Около половины этой переплаты, по оценке суда, перекладывалось на конечных пользователей.

Размер претензий оценивается примерно в 1,5 миллиарда фунтов стерлингов (около 2 миллиардов долларов). В следующем месяце суд должен определить порядок расчета компенсации и рассмотреть ходатайство Apple о праве на апелляцию.

Компания заявила, что не согласна с решением и намерена его оспорить, подчеркнув, что App Store обеспечивает безопасность и доверие пользователей.