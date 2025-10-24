Наука и технологии
Опубликовано 24 октября 2025, 19:36
1 мин.

Apple признали виновной в злоупотреблении положением на рынке App Store

В Великобритании
Апелляционный суд Лондона по вопросам конкуренции признал, что Apple нарушила антимонопольное законодательство, взимая чрезмерные комиссии с разработчиков приложений. Решение принято после коллективного иска, поданного от имени миллионов владельцев iPhone и iPad в Великобритании.
Суд установил, что с октября 2015 по конец 2020 года компания злоупотребляла доминирующим положением на рынке дистрибуции приложений. Apple препятствовала конкуренции и взимала несправедливо высокие комиссии. По данным суда, разработчики переплачивали разницу между комиссией в 17,5% и фактическими 30%, которые применялись в App Store. Около половины этой переплаты, по оценке суда, перекладывалось на конечных пользователей.

Размер претензий оценивается примерно в 1,5 миллиарда фунтов стерлингов (около 2 миллиардов долларов). В следующем месяце суд должен определить порядок расчета компенсации и рассмотреть ходатайство Apple о праве на апелляцию.

Компания заявила, что не согласна с решением и намерена его оспорить, подчеркнув, что App Store обеспечивает безопасность и доверие пользователей.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
