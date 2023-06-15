Наука и технологии
08:08, 15 июня 2023
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Apple признали зависимой от Китая, несмотря на активные попытки компании изменить это

Пока она явно не сможет отказаться от сотрудничества с Пекином

По данным Business Insider, компания Apple продолжает сильно зависеть от китайских поставщиков оборудования.

Наши коллеги получили отчёт аналитиков китайской консалтинговой компании Wellsenn XR, которые проанализировали AR-гарнитуру Vision Pro. В документе сообщается, что в процессе производства были использованы как минимум восемь китайских поставщиков.

Среди этих компаний производитель модулей камеры Cowell e Holdings и Luxshare, ответственная за сборку устройства.

Эксперты Wellsenn XR отметили высокую степень зависимости Apple от местных поставщиков и заявили, что хотя компания пытается диверсифицировать цепочки поставок, она всё ещё не может обрубить связи с Китаем.

Отчёт также указывает на некоторых поставщиков Apple, чьи заводы находятся за пределами Китая, такие как южнокорейские компании Samsung и LG, тайваньская Foxconn и японская Sony.

Источник:Business Insider
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