Apple признали зависимой от Китая, несмотря на активные попытки компании изменить это

Apple признали зависимой от Китая, несмотря на активные попытки компании изменить этоПока она явно не сможет отказаться от сотрудничества с Пекином
По данным Business Insider, компания Apple продолжает сильно зависеть от китайских поставщиков оборудования.
Наши коллеги получили отчёт аналитиков китайской консалтинговой компании Wellsenn XR, которые проанализировали AR-гарнитуру Vision Pro. В документе сообщается, что в процессе производства были использованы как минимум восемь китайских поставщиков.
Среди этих компаний производитель модулей камеры Cowell e Holdings и Luxshare, ответственная за сборку устройства.
Эксперты Wellsenn XR отметили высокую степень зависимости Apple от местных поставщиков и заявили, что хотя компания пытается диверсифицировать цепочки поставок, она всё ещё не может обрубить связи с Китаем.
Отчёт также указывает на некоторых поставщиков Apple, чьи заводы находятся за пределами Китая, такие как южнокорейские компании Samsung и LG, тайваньская Foxconn и японская Sony.