Apple признали зависимой от Китая, несмотря на активные попытки компании изменить это

Наши коллеги получили отчёт аналитиков китайской консалтинговой компании Wellsenn XR, которые проанализировали AR-гарнитуру Vision Pro. В документе сообщается, что в процессе производства были использованы как минимум восемь китайских поставщиков.

Среди этих компаний производитель модулей камеры Cowell e Holdings и Luxshare, ответственная за сборку устройства.

Эксперты Wellsenn XR отметили высокую степень зависимости Apple от местных поставщиков и заявили, что хотя компания пытается диверсифицировать цепочки поставок, она всё ещё не может обрубить связи с Китаем.

Отчёт также указывает на некоторых поставщиков Apple, чьи заводы находятся за пределами Китая, такие как южнокорейские компании Samsung и LG, тайваньская Foxconn и японская Sony.