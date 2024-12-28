Apple призвали отказаться от формирования новостей искусственным интеллектом

Как заявили репортёры, ошибка ИИ, сгенерировавшего ложное резюме на основании заголовка BBC, которого и не было в действительности — ИИ Apple неверно истолковал заголовок одной из новостей на эту тему — «подчёркивает неспособность таких систем предоставлять достоверную информацию». RSF считает, что «вероятностный подход к работе систем ИИ делает их ненадёжными для новостных СМИ и не должен использоваться для таких целей».

Представители организации обратились к Apple с просьбой удалить эту функцию из своих операционных систем.

«Автоматическое создание ложной информации, приписываемой СМИ, угрожает праву общества на достоверную информацию», — сообщило со ссылкой на RSF издание The Register.

«Факты не могут решаться броском костей. RSF призывает Apple действовать ответственно и убрать эту функцию», — заявил глава отдела технологий и журналистики RSF Винсент Бертье.