Наука и технологии
Опубликовано 28 декабря 2024, 21:00
1 мин.

Apple призвали отказаться от формирования новостей искусственным интеллектом

После ошибочной сводки на основе контента BBC
Организация свободной прессы «Репортёры без границ» (RSF) призвала Apple избавиться от системы ИИ, которая ошибочно сообщила о смерти убийцы генерального директора UnitedHealthcare, застрелившего того в упор.
Apple призвали отказаться от формирования новостей искусственным интеллектом

© Ferra.ru

Как заявили репортёры, ошибка ИИ, сгенерировавшего ложное резюме на основании заголовка BBC, которого и не было в действительности — ИИ Apple неверно истолковал заголовок одной из новостей на эту тему — «подчёркивает неспособность таких систем предоставлять достоверную информацию». RSF считает, что «вероятностный подход к работе систем ИИ делает их ненадёжными для новостных СМИ и не должен использоваться для таких целей».

Представители организации обратились к Apple с просьбой удалить эту функцию из своих операционных систем.

«Автоматическое создание ложной информации, приписываемой СМИ, угрожает праву общества на достоверную информацию», — сообщило со ссылкой на RSF издание The Register.

«Факты не могут решаться броском костей. RSF призывает Apple действовать ответственно и убрать эту функцию», — заявил глава отдела технологий и журналистики RSF Винсент Бертье.