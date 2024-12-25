Apple продлила права на свой логотип в России еще на 10 лет

По данным RB.RU, запись о продлении была внесена в реестр Роспатента 23 декабря 2024 года. Новый срок действия прав истекает весной 2035 года, что позволяет компании сохранить защиту своего товарного знака.

По словам патентного поверенного компании «Онлайн Патент» Алины Сидоровой, такое продление необходимо, чтобы избежать утраты прав на логотип.

Исключительные права Apple распространяются на классы 09, 10, 14 и 15 Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

Напомним, что с марта 2022 года Apple приостановила продажи своей техники и работу сервисов Apple Pay в России из-за конфликта на Украине.

Официальные поставки iPhone, MacBook, iPad и других устройств компании больше не осуществляются, однако продукция по-прежнему попадает на российский рынок через параллельный импорт.