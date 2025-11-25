Apple провела сокращения в отделе продаж

Уволенным сотрудникам предложили до 20 января найти новые должности внутри компании или получить выходное пособие. В Apple подчеркивают, что изменения затронули небольшое число позиций и компания продолжает нанимать сотрудников. Это редкий случай для производителя iPhone, который традиционно избегает массовых сокращений.

Реорганизация направлена на устранение дублирующих функций и оптимизацию работы с клиентами через партнеров-реселлеров. Ранее аналогичные сокращения прошли в подразделениях Австралии и Новой Зеландии.