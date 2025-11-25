Опубликовано 25 ноября 2025, 21:001 мин.
Apple провела сокращения в отделе продажУволены менеджерs по работе с корпоративными клиентами
Apple провела сокращения в отделе продаж, затронувшие десятки сотрудников. Решение затронуло менеджеров по работе с корпоративными клиентами, образовательными учреждениями и государственными структурами, включая команды, обслуживающие Министерство обороны и Министерство юстиции США.
Уволенным сотрудникам предложили до 20 января найти новые должности внутри компании или получить выходное пособие. В Apple подчеркивают, что изменения затронули небольшое число позиций и компания продолжает нанимать сотрудников. Это редкий случай для производителя iPhone, который традиционно избегает массовых сокращений.
Реорганизация направлена на устранение дублирующих функций и оптимизацию работы с клиентами через партнеров-реселлеров. Ранее аналогичные сокращения прошли в подразделениях Австралии и Новой Зеландии.