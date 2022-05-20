Apple провела закрытую презентацию своего AR/VR-шлема

Пока что шлем виртуальной и дополненной реальности продемонстрировали лишь узкому кругу лиц — членам совета директоров IT-гиганта. Это намекает как минимум на то, что компания готова представить девайс в ближайшем будущем.

Если верить интернет-источникам, анонс шлема может состояться уже в конце 2022 года. При этом на рынок продукт выйдет не раньше 2023-го — через несколько месяцев после публичной презентации.

Напомним, что устройству приписывают два 4K micro-OLED дисплея, 15 модулей камеры, процессор схожий по мощности с компьютерной линейкой Apple M1, а также достаточно высокую цену в районе 3 тыс долларов.