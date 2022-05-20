Apple провела закрытую презентацию своего AR/VR-шлема

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Apple провела закрытую презентацию своего AR/VR-шлемаНеужели анонс уже на носу?
Пока инсайдеры активно делятся своими сведениями о том, каким получится первый AR/VR-шлем Apple, компания уже проводит закрытые презентации грядущей новинки.
Пока что шлем виртуальной и дополненной реальности продемонстрировали лишь узкому кругу лиц — членам совета директоров IT-гиганта. Это намекает как минимум на то, что компания готова представить девайс в ближайшем будущем.
Если верить интернет-источникам, анонс шлема может состояться уже в конце 2022 года. При этом на рынок продукт выйдет не раньше 2023-го — через несколько месяцев после публичной презентации.
Напомним, что устройству приписывают два 4K micro-OLED дисплея, 15 модулей камеры, процессор схожий по мощности с компьютерной линейкой Apple M1, а также достаточно высокую цену в районе 3 тыс долларов.
Источник:Bloomberg
Автор:Булат КармакТеги:
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