Apple, Qualcomm и MediaTek представят первые 2-нм чипы в сентябре

Опубликовано 26 декабря 2025, 19:301 мин.
Apple, Qualcomm и MediaTek представят первые 2-нм чипы в сентябреВсе три компании перейдут на техпроцесс TSMC
Apple, Qualcomm и MediaTek, по слухам, готовят одновременный анонс своих первых процессоров, произведенных по 2-нм техпроцессу TSMC. Тайваньский контрактный производитель уже запустил массовое производство и расширяет мощности, поскольку цикл выпуска 2-нм чипов оказался длиннее, чем у 3-нм.
Сообщается, что Apple заранее получила более половины стартовых мощностей TSMC, однако это не помешает конкурентам выйти в тот же период. По имеющимся данным, финализация проектов происходит раньше, что позволяет синхронизировать презентации. В сентябре могут быть представлены Apple A20 и A20 Pro, Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 и Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, а также MediaTek Dimensity 9600.
Ранее предполагалось, что Qualcomm и MediaTek выберут улучшенный вариант техпроцесса N2P, но источники утверждают, что все три компании используют базовый 2-нм процесс.