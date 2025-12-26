Apple, Qualcomm и MediaTek представят первые 2-нм чипы в сентябре

Сообщается, что Apple заранее получила более половины стартовых мощностей TSMC, однако это не помешает конкурентам выйти в тот же период. По имеющимся данным, финализация проектов происходит раньше, что позволяет синхронизировать презентации. В сентябре могут быть представлены Apple A20 и A20 Pro, Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 и Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, а также MediaTek Dimensity 9600.

Ранее предполагалось, что Qualcomm и MediaTek выберут улучшенный вариант техпроцесса N2P, но источники утверждают, что все три компании используют базовый 2-нм процесс.