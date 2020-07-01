Apple работает над док-станцией, "превращающей" iPhone в мини-ПК
По крайней мере об этом говорят многочисленные интернет-источники. Так, по их словам, благодаря док-станции, пользователи iPhone смогут подключать свой смартфон к монитору, после чего их будет встречать интерфейс, напоминающий своим видом macOS. Учитывая тот факт, что macOS 11 Big Sur и так очень сильно похожа внешне на iPadOS и iOS, подобная разработка Apple кажется вполне логичным продолжением взятого курса компании.
Что интересно, самые свежие данные говорят о том, что яблочная компания на данном этапе рассматривает два сценария, следующих за подключением смартфона к док-станции. Согласно одному из них, пользователя будет встречать именно что видоизмененная iOS, в то время как второй предполагает, что iPhone будет запускать именно что полноценную macOS. Также источники утверждают, что Apple серьезно нацелена на коммерческий запуск нового продукта, в связи с чем вероятность выпуска устройства оценивается примерно в 95%.