Apple работает над док-станцией, "превращающей" iPhone в мини-ПК

Что интересно, самые свежие данные говорят о том, что яблочная компания на данном этапе рассматривает два сценария, следующих за подключением смартфона к док-станции. Согласно одному из них, пользователя будет встречать именно что видоизмененная iOS, в то время как второй предполагает, что iPhone будет запускать именно что полноценную macOS. Также источники утверждают, что Apple серьезно нацелена на коммерческий запуск нового продукта, в связи с чем вероятность выпуска устройства оценивается примерно в 95%.