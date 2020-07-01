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Apple работает над док-станцией, "превращающей" iPhone в мини-ПК

Мощность смартфона уже позволяет провернуть нечто подобное
В далеком 2017 году Samsung представила фирменное дополнение к Samsung Galaxy S8 под названием Dex. Устройство предназначалось для расширения возможностей смартфона, делая его тем самым ближе к настольным компьютерам. И вот, как стало известно, прямо сейчас Apple работает над собственной док-станцией, "превращающей" iPhone в мини-ПК.

По крайней мере об этом говорят многочисленные интернет-источники. Так, по их словам, благодаря док-станции, пользователи iPhone смогут подключать свой смартфон к монитору, после чего их будет встречать интерфейс, напоминающий своим видом macOS. Учитывая тот факт, что macOS 11 Big Sur и так очень сильно похожа внешне на iPadOS и iOS, подобная разработка Apple кажется вполне логичным продолжением взятого курса компании.

Один из старых патентов компании на тему подобной док-станции

Что интересно, самые свежие данные говорят о том, что яблочная компания на данном этапе рассматривает два сценария, следующих за подключением смартфона к док-станции. Согласно одному из них, пользователя будет встречать именно что видоизмененная iOS, в то время как второй предполагает, что iPhone будет запускать именно что полноценную macOS. Также источники утверждают, что Apple серьезно нацелена на коммерческий запуск нового продукта, в связи с чем вероятность выпуска устройства оценивается примерно в 95%.

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