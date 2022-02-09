Apple работает над неанонсированной realityOS

Так, согласно свежим данным, система будет базироваться на iOS. При этом использовать её планируется в новейшем VR/AR-шлеме IT-гиганта из Купертино. Учитывая, что сам шлем вряд ли появится в продаже раньше 2023 года, то и realityOS, вероятнее всего, предстанет перед нами в рамках WWDC 2023.

Отметим, что свежие упоминания realityOS появились в сети спустя всего несколько месяцев после того, как авторитетный аналитик Минг-Чи Куо заявил о скором появлении AR-гарнитуры Apple с «таким же уровнем вычислительной мощности», какой у компьютеров Mac на базе чипа M1.

Напомним, что ранее авторы Bloomberg заявляли, что изначально яблочная корпорация планировала представить шлем в рамках WWDC 2022. Но, в связи с проблемами при производстве устройства, анонс было решено перенести на более поздний срок.