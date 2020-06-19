Apple работает над “сворачиваемым” в рулон iPhone или iPad

Согласно данным, указанным в самом патенте, экран гаджета можно скручивать в два цилиндра. Предполагается, что именно в цилиндрах компания разместит внутренности гаджета, включая процессор, память, аккумуляторы, а также модуль Wi-Fi и прочее. На данный момент информация о том, как именно Apple сохранит твердость дисплея в развернутом состоянии - не разглашается. Сообщается, что в свернутом состоянии, в свою очередь, устройство сможет удерживаться благодаря магнитам внутри цилиндров.