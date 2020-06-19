Наука и технологии
Сегодня 13:30
Apple работает над “сворачиваемым” в рулон iPhone или iPad
Об этом стало известно благодаря новому патенту компании
В сеть попало изображение, связанное с новым патентом Apple, благодаря ему стало известно, что компания работает над “сворачиваемым” в рулон iPhone или iPad.
Согласно данным, указанным в самом патенте, экран гаджета можно скручивать в два цилиндра. Предполагается, что именно в цилиндрах компания разместит внутренности гаджета, включая процессор, память, аккумуляторы, а также модуль Wi-Fi и прочее. На данный момент информация о том, как именно Apple сохранит твердость дисплея в развернутом состоянии - не разглашается. Сообщается, что в свернутом состоянии, в свою очередь, устройство сможет удерживаться благодаря магнитам внутри цилиндров.
Напомним, что это уже не первый раз, когда Apple была замечена над работой устройства с подобным форм-фактором. Так, аналогичный патент компания регистрировала еще три года назад.