Apple раскрыла опасность загрузки приложений на iPhone в обход App Store

Так, по мнению старшего вице-президента компании по разработке программного обеспечения Крейга Федериги (Craig Federighi), разрешив загрузку программ на iPhone в обход App Store можно поставить в уязвимое положение целые сети компьютеров. Более того, он отметил, что для самой компании это будет “шагом назад”.

“Вместо того, чтобы предоставить пользователям правом выбора, это откроет ящик Пандоры для не прошедшего проверку программного обеспечения и вредоносного ПО”, — выразил обеспокоенность Федериги.