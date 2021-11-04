Apple раскрыла опасность загрузки приложений на iPhone в обход App Store

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Apple раскрыла опасность загрузки приложений на iPhone в обход App StoreИ назвала это "шагом назад" для компании
Ранее в Европе предложили закон, согласно которому Apple могут обязать предоставить пользователям возможность загружать приложения на iPhone не только через официальный магазин App Store, а еще и другие источники. Сама компания не в восторге от этой идеи, и заявила, что это откроет “ящик Пандоры”.
Так, по мнению старшего вице-президента компании по разработке программного обеспечения Крейга Федериги (Craig Federighi), разрешив загрузку программ на iPhone в обход App Store можно поставить в уязвимое положение целые сети компьютеров. Более того, он отметил, что для самой компании это будет “шагом назад”.
“Вместо того, чтобы предоставить пользователям правом выбора, это откроет ящик Пандоры для не прошедшего проверку программного обеспечения и вредоносного ПО”, — выразил обеспокоенность Федериги.
Источник: CNBC