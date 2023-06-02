Apple расширит торговую сеть в Китае ещё 7 магазинами

17:08, 02 июня 2023
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Apple расширит торговую сеть в Китае ещё 7 магазинамиКомпания будет усиливать своё влияние
Apple расширит свою торговую сеть и влияние в Азиатско-Тихоокеанского регионе: к 2027 году компания планирует открыть 53 новых или обновлённых торговых точек.
В 2022 году торговля в этом регионе принесла вендору порядка $130 млрд — около трети от общего объёма выручки за этот год.
Начнёт Apple с Китая. В стране будут открыты 7 новых магазинов: в Пекине и городах Вэньчжоу, Фошане, Хэфэе, Шэньчжэне. Две новых точки откроются в Шанхае, а также к осени 2023 будут обновлены два существующих магазина.