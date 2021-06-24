Apple рассказала, чем чревата загрузка игр в обход App Store

Так, согласно опубликованным данным, если бы владельцы iPhone начали загружать приложения из сторонних источников упала бы безопасность операционной системы iOS, подвергнув тем самым пользователей рискам. Помимо прочего это также привело бы к фокусировке хакеров на организации комплексных атак на пользователей iOS-устройств. Это, в свою очередь, негативно отразилось бы не только на пользователях, которые скачивают приложения вне App Store, но и на тех, кто пользуется официальным магазином.

По словам Apple, распространенность загрузок вне App Store способствовала бы снижению эффективности отдельных функций iOS, к примеру опции для контроля загрузок игр детьми “Попросить купить”.