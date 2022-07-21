Apple рассказала, как будет развивать технологии для здоровья

По словам главного операционного директора Apple Джеффа Уильямса, курирующего связанные со здравоохранением проекты, именно технологии для здравоохранения — перспективна развития компании. Сейчас Apple уже представила на рынке устройства и приложения для мониторинга сна и спортивной активности, мерцательной аритмии и отслеживания менструального цикла.

В будущем разработчик компании будут основывать свои технологии на существующем пользовательском опыте. Поэтому и в будущем компания не тольк будет предлагать инновационные проекты, но и увеличивать количество технологий, основанных на науке.

Отдельно Уильямс рассказал о возможностях Apple Watch. Сейчас это инструмент для фитнеса, а в дальнейшем они будут хранить 150 различных типов данных о текущем состоянии здоровья. В частности, устройство сможет измерять артериальное давление, температуру тела, а также уровень сахара в крови. Вся информация будет зашифрована, поэтому медицинские данные будут конфиденциальными, и получить доступ к ним сможет только пользователь. Также эти часы используются учёными для исследований.