Apple рассказала о потерях, связанных с эпидемией коронавируса

Буквально вчера ночью представители Apple опубликовали официальное заявление, направленное инвесторам, в котором поделились с проблемами, а также потерями, с которыми компании пришлось столкнуться из-за вируса. Так, согласно заявлению, Apple не в силах выполнить запланированный прогноз прибыли, что связано с тем, что поставки iPhone были ограничены по всему миру.

Кроме того, устройства компании на китайском рынке стали менее востребованы, что связано с закрытием нескольких магазинов, а также уменьшением часов работы розничных магазинов, что привело к низкому потоку покупателей.