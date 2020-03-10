Apple разрабатывает беспроводные наушники нового типа

Речь идет о первых полноразмерных беспроводных наушниках от Apple, слухи о которых какое-то время ходили по сети. Сейчас же упоминание новинки появилось непосредственно в коде iOS 14, изучением которого последние несколько дней занимаются энтузиасты. Пока на руках у общественности имеются лишь иконки наушников в белом и сером исполнениях. Но вполне возможно, что цветовое решение будет одно, а иконки имеют разные цвета лишь потому, что одна предназначается для стандартной темы смартфона, в в то время как вторая для “темной темы”.