Apple разрабатывает сразу 7 новых гарнитур — от Vision Pro 2 до умных очков на каждый день

По данным аналитика Мин-Чи Куо, компания работает сразу над семью новыми устройствами — от флагманской гарнитуры второго поколения до облегчённых очков с AR-функциями.

Уже в III квартале 2025 года может выйти обновлённая версия Vision Pro на чипе Apple M5. Однако крупный редизайн и реальное второе поколение ожидается не раньше 2028 года.

К 2027 году Apple также готовит более доступную альтернативу — гарнитуру Vision Air. Она будет на 40% легче оригинала, с корпусом из магния и пластика и упростит сенсорный состав ради снижения цены, но сохранит основные функции.

Кроме того, к 2027 году Apple планирует выпустить легковесные AR-очки без дисплея, которые будут управляться жестами и голосом через ИИ-помощника. Они получат камеры, микрофоны и динамики, а также несколько вариантов оправ.

В 2028 году ожидается ещё одна модель — AR-очки с дисплеем, концептуально похожие на Google Glass. Также Apple тестирует вариант гарнитуры, работающей только в паре с iPhone или Mac, но этот проект пока заморожен из-за отсутствия уникальных преимуществ.