Apple разрабатывала "шпионский" iPod с счетчиком Гейгера

По крайней мере, именно это следует со слов бывшего разработчика программного обеспечения Apple Дэвида Шейера, который и рассказал о том, что в 2005 году директор по программному обеспечению iPod обратился к нему с просьбой ”помочь двум инженерам из Министерства энергетики США создать специальный iPod”. При этом Шейер уточнил, что эти два инженера работали в компании Bechtel, являющейся крупным оборонным подрядчиком США.