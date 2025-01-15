Apple разработает новый чип Hidra для Mac Pro

Опубликовано 15 января 2025, 21:341 мин.
Apple разработает новый чип Hidra для Mac ProОн получит больше ядер CPU и GPU, чем M4 Ultra
Вскоре ожидается запуск Mac Pro — одного из самых мощных продуктов Apple. Ранее предполагалось, что он будет оснащен чипом M4 Ultra, аналогичным тому, который будет использоваться в Mac Studio в первой половине 2025 года. Однако, по информации от Bloomberg, Apple может выпустить ещё более мощный чипсет, названный 'Hidra', который будет эксклюзивно предназначен для Mac Pro.
© Ferra.ru
Ожидается, что Hidra будет использовать тот же технологический процесс, что и M4 Ultra, но с отличием — увеличенным количеством ядер как в процессоре (CPU), так и в графическом процессоре (GPU). Это позволило бы сделать Mac Pro еще более производительным и предложить пользователям значительное обновление по сравнению с предыдущими моделями. Такое решение может помочь Apple выделить новый Mac Pro на фоне других устройств с чипами M4, привлекая пользователей, которым нужны максимальные вычислительные мощности.