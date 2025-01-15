Наука и технологии
Опубликовано 15 января 2025, 21:34
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Apple разработает новый чип Hidra для Mac Pro

Он получит больше ядер CPU и GPU, чем M4 Ultra
Вскоре ожидается запуск Mac Pro — одного из самых мощных продуктов Apple. Ранее предполагалось, что он будет оснащен чипом M4 Ultra, аналогичным тому, который будет использоваться в Mac Studio в первой половине 2025 года. Однако, по информации от Bloomberg, Apple может выпустить ещё более мощный чипсет, названный 'Hidra', который будет эксклюзивно предназначен для Mac Pro.
Apple разработает новый чип Hidra для Mac Pro

© Ferra.ru

Ожидается, что Hidra будет использовать тот же технологический процесс, что и M4 Ultra, но с отличием — увеличенным количеством ядер как в процессоре (CPU), так и в графическом процессоре (GPU). Это позволило бы сделать Mac Pro еще более производительным и предложить пользователям значительное обновление по сравнению с предыдущими моделями. Такое решение может помочь Apple выделить новый Mac Pro на фоне других устройств с чипами M4, привлекая пользователей, которым нужны максимальные вычислительные мощности.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
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