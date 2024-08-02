Наука и технологии
Опубликовано 02 августа 2024, 00:00
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Apple разработает разблокировку устройств по ритму сердца

Компания подала патент
В каталогах Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO) появился новый патент Apple. На этот раз компания зарегистрировала патент на новый способ сбора биометрии для разблокировки iPhone.
Apple разработает разблокировку устройств по ритму сердца

© Apple / USPTO

В документе говорится, что в смартфоны предлагается внедрить датчики сердечного ритма, которые будут считывать индивидуальный ритм каждого человека и разблокировать устройства таким образом. Пользователь сможет разблокировать айфон, просто взяв его в руки или посредством сопряжённых Apple Watch.

Такой принцип разблокировки уже внедрён в компьютеры Mac, которые можно разблокировать, дважды нажав на боковую кнопку Apple Watch.

Кроме того, в патенте предлагается использовать iPhone и для определения настроения пользователя путём измерения ЭКГ. Для примера в патенте приводятся измерения характеристик сердца во время тренировки и воспроизведения музыки с нужным количеством ударов в минуту.

«В некоторых случаях, электронное устройство может определить эмоциональное состояние пользователя по сердечным сигналам и предоставить соответствующую информацию», — уточняется в патенте.

Источник:AI
Автор:Андрей Кадуков
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